В Минобороны Беларуси посоветовали изданию Deutsche Welle читать китайских философов

Немецкому СМИ напомнили, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет На просьбу DW объяснить участие псковских десантников и военнослужащих из КНР в параде в День независимости Беларуси Минобороны Республики посоветовали авторам запроса изучить военную доктрину страны и китайских философов.

По словам начальника управления информации Министерства обороны Беларуси Владимира Макарова, DW не стоит искать противоречия во взаимоотношениях республики с государствами ближнего и дальнего зарубежья. «Следует разочаровать сотрудников Deutsche Welle », — написал в своем письме Макаров. Таким способом он ответил на просьбу немецкого издания пояснить, зачем в параде по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля принимали участие военнослужащие псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии, а также военные из КНР.

В Минобороны Беларуси подчеркнули, что военная политика страны максимально открыта. Так, в военной доктрине республики в числе приоритетных направлений указывается дальнейшее развитие отношение с РФ . Что касается китайских военнослужащих, принявших участие в параде, то это также полностью соответствует развитию отношений между Беларусью и КНР, отметил Макаров. При этом в военном ведомстве не уточнили, кто принимает решение об участии иностранных военных в параде.

Представитель белорусского Минобороны посоветовал DW «не искать скрытых противоречий между Беларусью и ее союзниками», а читать китайских философов. «В частности, авторам таких запросов не мешало бы знать, что „трудно найти в темной комнате черную кошку, если ее там нет“, — подчеркивается в письме.