Экс-президент Армении заявил, что армия не разгоняла митинг в 2008 году

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян сообщил, что Арутюнян находится за пределами страны. Он также проинформировал, что экс-президент Кочарян вызван в рамках дела в качестве свидетеля.

"Насколько мне известно, армейские подразделения 1 марта 2008 года оружие не применяли и в столкновениях с демонстрантами не участвовали", — сказал Кочарян в интервью изданию Yerevan Today.

Касаясь обвинений в адрес экс-министра обороны, Кочарян заявил, что переход к казарменному положению с целью укрепления боеспособности боевых подразделений — обычное дело для армии. «Абсурдно обвинять министра в должном исполнении своих полномочий или в том, что этим решением было введено какое-то фактическое военное положение», — сказал экс-президент.

Ранее глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян назвал насмешкой над законом заявление о возбуждении уголовного дела по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну , тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В распространенном ранее сообщении Специальной следственной службы отмечалось, что Арутюнян и другие должностные лица, нарушив конституцию Армении, ввели военное положение в стране, использовали вооруженные силы в политических целях против граждан, участвовавших в мирных собраниях.