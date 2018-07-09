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Экс-президент Армении заявил, что армия не разгоняла митинг в 2008 году
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Экс-президент Армении заявил, что армия не разгоняла митинг в 2008 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, занимавший этот пост в 1998–2008 годах, заявил, что, по его сведениям, во время разгона акций протеста 1 марта 2008 года столкновений армии с демонстрантами не было и военные оружие не применяли.
Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян сообщил, что Арутюнян находится за пределами страны. Он также проинформировал, что экс-президент Кочарян вызван в рамках дела в качестве свидетеля.
"Насколько мне известно, армейские подразделения 1 марта 2008 года оружие не применяли и в столкновениях с демонстрантами не участвовали", — сказал Кочарян в интервью изданию Yerevan Today.
Касаясь обвинений в адрес экс-министра обороны, Кочарян заявил, что переход к казарменному положению с целью укрепления боеспособности боевых подразделений — обычное дело для армии. «Абсурдно обвинять министра в должном исполнении своих полномочий или в том, что этим решением было введено какое-то фактическое военное положение», — сказал экс-президент.
Ранее глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян назвал насмешкой над законом заявление о возбуждении уголовного дела по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
В распространенном ранее сообщении Специальной следственной службы отмечалось, что Арутюнян и другие должностные лица, нарушив конституцию Армении, ввели военное положение в стране, использовали вооруженные силы в политических целях против граждан, участвовавших в мирных собраниях.
В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.
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