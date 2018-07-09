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Молдавский МИД выступил за тесные отношения с НАТО
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Глава МИД Молдавии высказался за более тесные отношения с НАТО 

ТАСС 9 июля 2018
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский высказался за более тесные отношения с НАТО в целях обеспечения безопасности. Об этом он сообщил в понедельник в своем выступлении на общем заседании с молдавскими дипломатами, которые съехались в Кишинев из зарубежных стран.
"Исходя из геополитической ситуации и обеспечения собственной безопасности Молдавия должна углубить сотрудничество с НАТО, перейти на более продвинутый уровень, но который не будет противоречить статусу нейтралитета", — сказал министр.
Он считает, что одна из угроз для Молдавии исходит из России. В связи с этим Ульяновский отметил важным усилить взаимодействие с ЕС и США, которых назвал стратегическими партнерами в сфере безопасности. "В региональном плане очевидным является консолидирование стратегического партнерства Кишинев — Киев — Тбилиси — Брюссель — Вашингтон для противостояния действиям по дестабилизации со стороны РФ в Молдове, Украине и Грузии", — сказал Ульяновский.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом. Согласно опросам, большинство граждан выступают против вступления страны в альянс. С 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
С декабря 2017 года в Кишиневе работает Бюро связи НАТО. Президент Молдавии Игорь Додон, который критикует сотрудничество нейтральной страны с военным блоком, обещал закрыть офис после парламентских выборов в конце 2018 года.
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