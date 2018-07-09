Ещё
Сын Пашиняна отправится служить в зону Карабахского конфликта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Пашиняна отправится служить в зону Карабахского конфликта 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Ашот Пашинян отправится на службу в армию в понедельник. Сын премьер‐министра Армении пройдет подготовку на передовой в самопровозглашенном Карабахе, сообщил молодой человек в интервью FactorTV.
«Я написал заявление о том, что намерен пройти службу в Арцахе (армянское название непризнанного Нагорного Карабаха — прим. ред.). Буду служить на передовой. Это мое решение, и он было принято еще много лет тому назад», — сказал Пашинян.
Его отец отметил, что воспринимает решение сына служить в НК не ближе к сердцу, чем службу любого другого в горячей точке. «Обеспокоенность моя не больше и не меньше, чем обеспокоенность в отношении других военнослужащих. Я не имею права заботиться о своем сыне больше, чем о других», — сказал Никол Пашинян.
Военные Армении должны быть готовы к любому развитию событий в зоне карабахского конфликта и на государственной границе с Азербайджаном, заявил премьер Армении. В министерстве обороны подтвердили готовность к военному решению карабахского конфликта, если мирное урегулирование затянется.
360tv.ru: последние новости
Штраф до миллиона рублей будут платить собственники участков, заросших борщевиком «Никаких проблем». Актер Александр Иншаков рассказал об инциденте с изъятым пистолетом Экс‐пиарщица «Леруа Мерлен» сообщила в полицию об угрозах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей131
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве33
В Анапе запретили купаться78
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге30
Грузинский пастух убил американских туристов211
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение