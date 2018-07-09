Сын Пашиняна отправится служить в зону Карабахского конфликта

Ашот Пашинян отправится на службу в армию в понедельник. Сын премьер‐министра Армении пройдет подготовку на передовой в самопровозглашенном Карабахе, сообщил молодой человек в интервью FactorTV.

«Я написал заявление о том, что намерен пройти службу в Арцахе (армянское название непризнанного Нагорного Карабаха — прим. ред.). Буду служить на передовой. Это мое решение, и он было принято еще много лет тому назад», — сказал Пашинян.

Его отец отметил, что воспринимает решение сына служить в НК не ближе к сердцу, чем службу любого другого в горячей точке. «Обеспокоенность моя не больше и не меньше, чем обеспокоенность в отношении других военнослужащих. Я не имею права заботиться о своем сыне больше, чем о других», — сказал Никол Пашинян