Товарооборот Свердловской области и Белоруссии вырос почти на треть

Белорусссия продолжает оставаться для региона одним из главных экономических партнеров, заявил первый замгубернатора Алексей Орлов на рабочей встрече с министром промышленности республики Виталием Вовком.

"По итогам 2017 года взаимный товарооборот вырос на 32% и остановился на уровне 260 миллионов долларов. Белоруссия вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Свердловской области и прочно удерживает вторую позицию по объемам двусторонней торговли среди стран СНГ, уступая по указанному показателю лишь Казахстану . По итогам первого квартала 2018 года товарооборот уже составил около 73 миллионов долларов, что на 28% выше показателя за аналогичный период 2017 года", — приводятся в сообщении слова Орлова.

Определенную динамику двусторонние связи получили благодаря работе в рамках институтов по развитию сотрудничества: это и совет делового сотрудничества, и рабочие группы по промышленности и энергетике. Большую роль играют также и контакты между компаниями области и Белоруссии, к примеру, «Синара — Транспортные машины» и «БелАЗ».

"Иннопром" — это форум международного масштаба, который с каждым годом набирает силу, становится все серьезнее и интереснее за счет участия представителей мирового технического сообщества. Нам тоже есть, что показать вашим предприятиям", — цитируется министр промышленности Белоруссии.

Вовк отметил, что представителям органов власти и бизнеса Белоруссии удалось побывать на свердловских предприятиях, обсудить вопрос сотрудничества в сферах энергетики и строительства АЭС, производства электродвигателей. В числе перспективных направлений взаимодействия министр также назвал разработку совместных проектов в области строительства соцобъектов и, в частности, школ, а также организацию поставок продуктов питания.

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