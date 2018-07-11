Товарооборот Свердловской области и Белоруссии вырос почти на треть 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Товарооборот Свердловской области и Белоруссии в первом квартале 2018 года вырос почти на треть к аналогичному периоду прошлого года — до 73 миллионов долларов, сообщает в среду департамент информполитики главы региона.
Белорусссия продолжает оставаться для региона одним из главных экономических партнеров, заявил первый замгубернатора Алексей Орлов на рабочей встрече с министром промышленности республики Виталием Вовком.
"По итогам 2017 года взаимный товарооборот вырос на 32% и остановился на уровне 260 миллионов долларов. Белоруссия вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Свердловской области и прочно удерживает вторую позицию по объемам двусторонней торговли среди стран СНГ, уступая по указанному показателю лишь Казахстану. По итогам первого квартала 2018 года товарооборот уже составил около 73 миллионов долларов, что на 28% выше показателя за аналогичный период 2017 года", — приводятся в сообщении слова Орлова.
Определенную динамику двусторонние связи получили благодаря работе в рамках институтов по развитию сотрудничества: это и совет делового сотрудничества, и рабочие группы по промышленности и энергетике. Большую роль играют также и контакты между компаниями области и Белоруссии, к примеру, «Синара — Транспортные машины» и «БелАЗ».
"Иннопром" — это форум международного масштаба, который с каждым годом набирает силу, становится все серьезнее и интереснее за счет участия представителей мирового технического сообщества. Нам тоже есть, что показать вашим предприятиям", — цитируется министр промышленности Белоруссии.
Вовк отметил, что представителям органов власти и бизнеса Белоруссии удалось побывать на свердловских предприятиях, обсудить вопрос сотрудничества в сферах энергетики и строительства АЭС, производства электродвигателей. В числе перспективных направлений взаимодействия министр также назвал разработку совместных проектов в области строительства соцобъектов и, в частности, школ, а также организацию поставок продуктов питания.
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