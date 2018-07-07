Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху

"Для нас очень важно сохранить динамичность в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана", — сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.