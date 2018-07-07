Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху 

ЕРЕВАН, 7 июля. /ТАСС/. Договоренность о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова по вопросу урегулирования карабахского конфликта уже достигнута. Об этом в пятницу вечером в эфире армянского телеканала Shant заявил сам глава МИД Армении.
"Для нас очень важно сохранить динамичность в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана", — сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей — Россией, США и Францией.