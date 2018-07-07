Посол Китая в Беларуси отметил премиями 30 лучших учащихся-китаистов

Минск , 7 июля / Синьхуа / — Посольство Китая Беларуси в пятницу провело торжественную церемонию вручения Премии посла 30 лучшим белорусским студентам и школьникам, изучающим китайский язык.

"Это уже третий год с момента учреждения посольством Китая в Беларуси этой премии. В 2016 году 15 учащихся высших и средних образовательных учреждений получили эту награду, в 2017 году — 30 человек. Премия китайского посла, учрежденная в рамках концепции «Пояс и путь», подхлестнула энтузиазм белорусских студентов и школьников в изучении китайского языка. Мы верим, что еще больше белорусских учащихся смогут вступить в ряды изучающих китайский", — прокомментировал на церемонии посол КНР Цуй Цимин.

Дипломат отметил, что в последние годы дружественные отношения между белорусскими и китайскими вузами устанавливаются особенно активно, повсеместно учреждаются центры преподавания китайского и белорусского языков. «Вместе с появлением олимпиады по китайскому языку в Беларуси и присвоением китайскому статуса экзаменационного предмета средней школы интерес учащихся к нему возрастает, — сказал Цуй Цимин. — В мае этого года были организованы белорусские отборочные тесты среди студентов и школьников для участия в международном конкурсе „Мост китайского языка“. Белорусские учащиеся показали на нем хорошие результаты в Китае, они померились силами со студентами и школьниками разных стран мира».

"В этом году, в соответствии с китайско-белорусскими договоренностями в сфере образования, совместно организовано несколько летних групп отдыха и поправки здоровья белорусских школьников в Китае и китайских школьников в Беларуси, — продолжил Цуй Цимин. — Совершенно очевидно, что все больше белорусских учеников проникается интересом к китайскому языку и культуре. Надеюсь, что они будут продолжать упорно изучать китайский и тем самым укреплять дружбу между молодежью, вносить свой вклад в белорусско-китайскую дружбу".

Выступая на церемонии вручения премиии, первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова сказала, что по мере углубления двусторонней дружбы в Беларуси изучение китайского языка приобретает все большую популярность. «В ряде средних школ Беларуси китайский язык изучается в качестве первого иностранного языка. Уверена, что изучение языка, культуры, истории Китая является основой экономического и интеллектуального движения наших стран», — сказала она.

По словам чиновника, «Премия китайского посла», утвержденная посольством Китая в Беларуси, это отличный стимул для ребят, которые стремятся в совершенстве овладеть китайским языком. «Я хочу отметить, что на самом деле любые экономические отношения между нашими странами еще более укрепятся, если мы будем познавать культуру, познавать народы, и знать языки народов, сотрудничающих так активно в сфере экономики», — выразила свое мнение И. Старовойтова.