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Швыдкой обсудил с президентом Армении сотрудничество в сфере культуры
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Швыдкой обсудил с президентом Армении сотрудничество в сфере культуры 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 6 июл — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудили в пятницу взаимодействие двух стран в культурной и гуманитарной сферах.
По данным пресс-службы армянского президента, ранее Швыдкой прибыл в Ереван для участия в церемонии открытия межгосударственной программы «Горис — культурная столица СНГ-2018», которая состоится 7 июля на юге Армении. Мероприятия, знаменующие ее старт, пройдут также 8 июля.
"Собеседники обменялись мнениями по вопросам армяно-российского сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении пресс-службы.
Для участия в мероприятиях в Армению прибыл также председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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