Бывший президент Армении Кочарян может стать жертвой революции

Пашинян решил вспомнить старое

После «бархатной революции» в Армении активно расследуются события десятилетней давности, когда во время разгона демонстраций 1 марта 2008 года погибли 10 человек. Обещание полностью раскрыть это дело дал нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян , который по итогам тех событий в 2010 году был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. На допрос в качестве свидетеля по «делу 1 марта» вызван экс-президент Роберт Кочарян . Стремительная атака против первых лиц т.н. «карабахского клана» говорит о том, что мира между победителями и побежденными в Армении не будет.

Правитель любой страны, подвергнутой «демократизации» посредством «цветной революции», неизбежно сталкивается с дилеммой: применить силу против «мирных протестующих» или согласиться с их требованиями и уйти в отставку. Причем зачастую миролюбие этих протестующих весьма условно: они могут быть вооружены чем угодно, вплоть до огнестрельного оружия, крушить витрины, нападать на полицейских и т.д. Однако в глазах «мировой общественности» они все равно остаются «мирными».

Власти Армении в 2008 году выбрали первый вариант, а спустя 10 лет — второй. Что именно произошло 1 марта 2008 года, по чьей вине погибли люди, до конца не ясно. Свое слово должно теперь сказать следствие. Однако красноречивый факт: из десяти погибших двое — сотрудники полиции. Безусловно, это очень плохой результат для действующей власти, и не только по моральным соображениям, но и с чисто прагматической точки зрения. Этот результат свидетельствует прежде всего о непрофессионализме силовых структур. Полицейские должны уметь пресекать массовые беспорядки и купировать протесты без человеческих жертв. С другой стороны, украинский опыт учит нас, что в пролитии крови порой бывают заинтересованы сами лидеры оппозиции.

Если власть выбирает второй вариант и уходит мирно, обычно это делается под какие-то гарантии. Шеварднадзе в Грузии после революции много лет спокойно жил в своей резиденции и писал мемуары. Ему оставили охрану, пресс-секретарей и прочую обслугу. Серж Саргсян мирно уступил власть Пашиняну. Формально, конечно, гарантии в отношении него не могут распространяться на Кочаряна. Но в реальности Саргсян является преемником Кочаряна, и в 2008 году протесты вспыхнули из-за того, что оппозиция не хотела признавать его победу на выборах. То есть президентом уже был избран Саргсян, но формально главой государства еще оставался Кочарян. А по сути это была одна политическая сила, одна группировка, один клан. Протестующие не требовали ухода Кочаряна, он и так уходил. Они требовали ухода Саргсяна.

В 2008 году Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна (который в свое время ушел в отставку под давлением «карабахского клана»). После событий 1 марта он был объявлен в розыск и сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года нынешний премьер был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии. Для него раскрытие «дела 1 марта» — это вопрос чести.

3 июля этого года в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года было возбуждено уголовное дело по факту насильственного свержения конституционного строя. Против генерала Микаела Арутюняна, который в 2008 году занимал пост министра обороны, выдвинуты обвинения в использовании вооруженных сил против протестующих. Суд выдал ордер на арест Арутюняна. Специальная следственная служба Армении объявила его в розыск.

72-летний Микаел Арутюнян в 1994-2007 годах был начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении, потом стал министром обороны. В 2008 году Серж Саргсян назначил его главным военный инспектором. В мае 2018 года, после избрания Пашиняна премьером, он был отправлен в отставку.

Специальная следственная служба также допросила ряд других высокопоставленных лиц, в частности, бывшего командующего внутренними войсками Армении, генерал-майора Григора Григоряна . Именно он 1 марта руководил операцией по разгону демонстрантов. Согласно информации, просочившейся в армянскую прессу, генерал дал показания против Роберта Кочаряна. Так, газета «Жаманак» утверждает, что Григорян на допросе показал, что приказ стрелять по митингующим отдал именно Кочарян. Причем у экс-командующего внутренними войсками якобы имеется запись разговора с президентом.

В связи с этим, видимо, Роберт Кочарян и вызван на допрос. Специальная следственная служба ему уже отправила повестку. Пока второй президент Армении привлекается к делу в качестве свидетеля. Но понятно, что при таком раскладе из свидетеля он очень быстро может превратиться в обвиняемого. Впрочем, руководитель его офиса Виктор Согомонян утверждает, что повестка к ним пока не поступила. А сам Кочарян находится в данный момент в отпуске за пределами Армении. В стране не исключают, что он может оттуда не вернуться.

Между тем значительная часть армянской общественности явно жаждет крови. Раздаются голоса, требующие «воздать всем по заслугам». Так что Кочаряном и Арутюняном дело не ограничится. Страну ждет масштабная зачистка. С одной стороны, это можно только приветствовать. Руководитель на самом высоком посту в государстве должен нести ответственность за свои действия. С другой, это может дестабилизировать внутреннюю ситуацию в воюющей стране, а это просто опасно.