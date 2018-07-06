В Армении требуют отречения Гарегина II

БАКУ , 6 июл — Sputnik . Активисты движения «Новая Армения , новый патриарх», выступающие против Гарегина II, ворвались в здание канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.

Об этом, как сообщает Sputnik Армения, на своей странице в Facebook написал глава пресс-канцелярии, иерей тер Ваграм Меликян.

Напомним, что после смены власти в Армении начались акции против Католикоса всех армян с требованием его отставки. К движению в рамках «Новая Армения, новый патриарх» присоединился и иеромонах Корюн.

"Члены известной инициативы вторглись в здание канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, неподобающе и провокационно себя вели, предъявляли в свойственной им манере ультиматумы. Они не желают слушать священнослужителей и понять, что такое поведение неприемлемо и достойно осуждения", — отметил Тер Ваграм.

Он также добавил, что по состоянию на 12:03 по местному времени участники инициативы пытались применить насилие.

Ранее в Ереване прошли митинги и шествия с требованием ухода Католикоса Гарегина Второго. В митингах принимали участие и бывшие священнослужители.

Этой темы также коснулся премьер-министр Армении Никол Пашинян . Он отметил, что церковь отделена от государства, а глава правительства и само государство не должны вмешиваться в дела церкви.

Позднее глава пресс-канцелярии, иерей Ваграм Меликян на своей странице в Facebook написал, что Католикос готов встретиться с протестующими. После встречи с активистами, требующими отставки Католикоса, епископ Аршак Хачатрян заявил журналистам, что Католикос всех армян Гарегин II не собирается отказываться от сана, а активистам говорить на языке ультиматумов не стоит.

Гарегин II был избран Высшим духовным советом Католикосом всех армян и Верховным патриархом в 1999 году.