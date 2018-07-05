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Лукашенко побратался с Мадуро
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Лукашенко побратался с Мадуро
News.ru
2 часа назад
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Белорусский лидер
Александр Лукашенко
тепло поздравил коллегу из
Венесуэлы
с днём независимости и похвалился прекрасными двусторонними отношениями стран.
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