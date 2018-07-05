Армения отмечает День Конституции

Армении 5 июля — официальный выходной. Республика отмечает День Конституции и государственной символики, сообщает телеканал «МИР 24».

Основной закон Армении был принят в 1995 году по итогам референдума. Конституция гласит: республика — суверенное, демократическое, социальное и правовое государство, где власть принадлежит народу. Глава государства — президент. Гарант независимости, территориальной целостности и безопасности страны. Его избирает народ на прямых выборах. Президент обладает широкими полномочиями. Он назначает премьер-министра, вправе распустить парламент и назначить внеочередные выборы. В 2005-м Армения перешла к полупрезидентской форме правления. Президента обязали советоваться с парламентскими фракциями при назначении главы кабинета министров. Президент больше не может распустить Национальное Собрание. Парламент получает полномочия — вынести вотум недоверия правительству. В 2015-м Армения перешла к парламентской форме правления, где реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Правительство — высший орган исполнительной власти. Президента избирают парламентские выборщики на семь лет. Состав Центризбиркома также определяется парламентом. Национальное Собрание назначает и освобождает генерального прокурора, председателя Центробанка Счетной палаты . В случае начала военных действий звание главнокомандующего переходит к премьер-министру.

Согласно новой Конституции, президент заключает международные договоры, подписывает законопроекты, назначает и отзывает дипломатов, по предложению главы правительства утверждает министров и высший командный состав.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ