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Эксперт: белорусская власть рассчитывает, что отмена виз поспособствует увеличению турпотока из Китая
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Эксперт: белорусская власть рассчитывает, что отмена виз поспособствует увеличению турпотока из Китая 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал, чего ждут в республике от безвизового режима, передает НСН.
"Идет укрепление прежде всего экономических связей с Китаем, хотя начало ему положило политическое сближение. И отмена виз — это свидетельство того, что началось движение по экономическому, по гуманитарному треку. Пока, конечно, нельзя сравнить поток туристов из Китая с потоком из России, прежде всего.
Потому что больше всего в Беларусь едут из России. Затем это страны — ближайшие соседи: Польша, Литва, Украина. Потом Западная Европа и дальше уже Китай. Но белорусская власть рассчитывает, что отмена виз поспособствует увеличению турпотока из Китая.
Хотя для китайцев Беларусь — страна малоизвестная, но поскольку у нас много мест — «реликтов советской эпохи», связанных с советским прошлым, со становлением коммунистической идеи, думаю, китайцам это может быть интересно.
Кроме того это традиционно агротуризм в тех климатических условиях, которых у китайцев нет. Потенциально это очень интересный рынок для Беларуси", — объяснил он.
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