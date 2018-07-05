Безвизовый режим между Белоруссией и Китаем вступит в силу с 10 августа

МИНСК , 5 июля. / ТАСС /. Соглашение между Белоруссией Китаем о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов вступает в силу с 10 августа. Об этом в четверг в своем твиттер-аккаунте сообщил белорусский посол в КНР Кирилл Рудый.

"С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем", — написал дипломат. Он напомнил, что ранее китайская сторона ратифицировала соглашение.

Со своей стороны Белоруссия также ратифицировала межправительственное соглашение, согласно которому белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан. Если же гражданин захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. Одновременно документ не ограничивает право каждой из сторон отказать во въезде на свою территорию нежелательному лицу. При этом каждая из сторон сохраняет за собой право полностью или частично приостановить действие соглашения в интересах государственной безопасности и общественного порядка.

История вопроса

Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было подписано 10 июня в Циндао по итогам переговоров президента Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином . Ранее для белорусов отменили визы в автономный китайский район Сянган (Гонконг) и на остров Хайнань. Консульский сбор за однократную визу в континентальный Китай составлял $30, а многократная годовая виза обходилась белорусам в $90.