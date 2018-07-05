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Лукашенко назвал Венесуэлу братской страной и стратегическим партнером
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Лукашенко назвал Венесуэлу братской страной и стратегическим партнером 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
«Братской страной и стратегическим партнером» охарактеризовал Венесуэлу Александр Лукашенко в своем поздравлении, которое он направил президенту Николасу Мадуро и гражданам страны в связи с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе белорусского лидера.
"Сегодня в условиях исчезновения бывшего мироустройства с относительной стабильностью и взаимопониманием как никогда остро стоит вопрос защиты государственного суверенитета. В непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под вашим руководством решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру", — говорится в поздравлении.
Белорусский руководитель отметил, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы продемонстрировали большое доверие Николасу Мадуро, приверженность идеалам Боливарианской революции, единство венесуэльского народа и его стремление к самостоятельности, благополучию и прогрессу.
"Венесуэла для Беларуси — братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций. Белорусская и венесуэльская экономики взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития", — подчеркнул Александр Лукашенко.
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