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Додон рассказал о статусе русского языка
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Додон рассказал о статусе русского языка в Молдавии 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что русский язык должен сохранить статус языка межнационального общения в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, нельзя искусственно запретить русский язык на территории Молдавии.
Он подчеркнул, что на русском языке говорит треть населения страны.
Додон также предложил вернуть в Молдавии обязательное обучение русскому языку в школах.
Ранее Додон заявил, что в некоторых аспектах отношения с Россией "хуже некуда".
По его словам, потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.
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