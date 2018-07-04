Додон рассказал о статусе русского языка в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что русский язык должен сохранить статус языка межнационального общения в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, нельзя искусственно запретить русский язык на территории Молдавии.

Он подчеркнул, что на русском языке говорит треть населения страны.

Додон также предложил вернуть в Молдавии обязательное обучение русскому языку в школах.

Ранее Додон заявил, что в некоторых аспектах отношения с Россией "хуже некуда".

По его словам, потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.