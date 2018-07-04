Европарламент поддержал новое соглашение о партнерстве ЕС с Арменией

"Зеленый свет новому соглашению о партнерстве ЕС-Армения. (ЕП) призвал Армению продолжать реформы, приветствовал мирный переход власти", — говорится в релизе, где также уточняется, что 573 депутата поддержали соглашение на пленарная сессия и 50 проголосовали против.

Одобрение договора «открывает путь более глубокому сотрудничеству в различных сферах», уточняет ЕП.

Переговоры по этому соглашению начались в 2015 году и завершились в 2017 году, оно было подписано сторонами в ноябре прошлого года.