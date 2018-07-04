Ещё
Европарламент поддержал новое соглашение о партнерстве ЕС с Арменией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европарламент поддержал новое соглашение о партнерстве ЕС с Арменией 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости, Мария Князева. Европарламент поддержал новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве Евросоюза с Арменией, призвав страну продолжать реформы, говорится в сообщении ЕП.
"Зеленый свет новому соглашению о партнерстве ЕС-Армения. (ЕП) призвал Армению продолжать реформы, приветствовал мирный переход власти", — говорится в релизе, где также уточняется, что 573 депутата поддержали соглашение на пленарная сессия и 50 проголосовали против.
Одобрение договора «открывает путь более глубокому сотрудничеству в различных сферах», уточняет ЕП.
Переговоры по этому соглашению начались в 2015 году и завершились в 2017 году, оно было подписано сторонами в ноябре прошлого года.
Последние новости
Что будет с рублем после чемпионата мира по футболу Как русский "летучий голландец" полетал над НАТО Огненная карусель: для чего Россия сменила тактику применения танков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет52
Над Украиной нависла национальная катастрофа75
Американское оружие захватили военные4
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха174
Друзь поспорил с главой Минтруда9
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
08:48
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
Политика Экономика
02:06
Американское оружие захватили военные
Оружие Армия
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
10:23
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
Шоу-бизнес Другое
03:11
Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
Общество Происшествия
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение