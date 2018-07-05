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В Армении у племянника экс-президента нашли наркотики и похищенные картины
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В Армении у племянника экс-президента нашли наркотики и похищенные картины 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
ЕРЕВАН, 5 июл — РИА Новости. Служба нацбезопасности Армении при проведении оперативных мероприятий и обысков нашла оружие, наркотики и похищенные картины у племянника экс-президента Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна, сообщили в пресс-центре ведомства.
СНБ сообщила, что получила сведения о том, что в квартире на улице Арами находятся наркотики и оружие, принадлежащие Саргсяну. «Были обнаружены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны» — говорится в сообщении, поступившем распоряжение РИА Новости.
В СНБ заявили, что согласно поступившей информации, Саргсян злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов, пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов, однако обещания не выполнил и картины не вернул, несмотря на требования владельца.
В ведомстве отметили, что ранее по месту регистрации Саргсяна был проведен обыск, во время которого были обнаружены похищенные картины, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы, многочисленные золотые монеты и украшения, законность приобретения которых уточняется. Картины направлены на экспертизу для установления подлинности.
Саргсян привлечен в качестве обвиняемого, объявлен в розыск и заочно арестованы. Ранее сообщалось, что брат Нарека Саргсяна — Айк подозревается в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.
Мартирос Сергеевич Сарьян (1880-1972) — армянский и советский живописец-пейзажист, график и театральный художник. Действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР, действительный член АН Армянской ССР, Герой Социалистического Труда, Председатель Союза художников Армянской ССР (1947-1951), депутат Верховного Совета Армянской ССР, лауреат Ленинской и Сталинской премии второй степени.
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