Правительство Армении перешло на отечественные компьютеры 

Правительство Армении переходит на использование компьютеров отечественного производства. На сегодняшнем заседании кабинета министров зарубежные ноутбуки были заменены на армянские планшеты. Таким образом правительство намерено поддержать местную IT-отрасль, сообщает телеканал «МИР 24». Предполагается, что акция не разовая — нововведение уже официально утверждено.
«Это наш политический подход, развитие высоких технологий является приоритетом правительства. Речь идет не только о программном обеспечении, но и о конкретном производстве. Необходимо оказать финансовое содействие, чтобы в зале заседаний Национального Собрания также были установлены компьютеры армянского производства. Очень важно, чтобы производство в Армении развивалось, мы все должны отдавать предпочтение армянским производителям», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Перейти на армянские компьютеры Пашинян призвал и граждан республики, отметив, что это еще и выгодно.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ