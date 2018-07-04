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Правительство Армении перешло на отечественные компьютеры
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Правительство Армении перешло на отечественные компьютеры 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Правительство Армении переходит на использование компьютеров отечественного производства. На сегодняшнем заседании кабинета министров зарубежные ноутбуки были заменены на армянские планшеты. Таким образом правительство намерено поддержать местную IT-отрасль, сообщает телеканал «МИР 24». Предполагается, что акция не разовая — нововведение уже официально утверждено.
«Это наш политический подход, развитие высоких технологий является приоритетом правительства. Речь идет не только о программном обеспечении, но и о конкретном производстве. Необходимо оказать финансовое содействие, чтобы в зале заседаний Национального Собрания также были установлены компьютеры армянского производства. Очень важно, чтобы производство в Армении развивалось, мы все должны отдавать предпочтение армянским производителям», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Перейти на армянские компьютеры Пашинян призвал и граждан республики, отметив, что это еще и выгодно.
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