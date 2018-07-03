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В Армении объявили в розыск бывшего министра обороны Арутюняна
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В Армении объявили в розыск бывшего министра обороны Арутюняна
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Экс-министр обороны
Армении
Арутюнян объявлен в розыск из-за разгона акции протеста в 2008 г, его обвиняют свержении конституционного строя
РИА Новости
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