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В Армении объявили в розыск бывшего министра обороны Арутюняна
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В Армении объявили в розыск бывшего министра обороны Арутюняна 

РИА Новости 1 час назад
Экс-министр обороны Армении Арутюнян объявлен в розыск из-за разгона акции протеста в 2008 г, его обвиняют свержении конституционного строя
РИА Новости / Динамика дня
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