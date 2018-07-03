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Новый посол Казахстана рассказал, как впервые попал в Грузию
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Новый посол Казахстана рассказал, как впервые попал в Грузию 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов рассказал в интервью Sputnik о своем назначении в Грузию
В конце мая стало известно, что бывший глава министерства внутренних дел Казахстана назначен новым послом Казахстана в Грузии. До этого аналогичный пост Бауржан Мухамеджанов занимал в Латвии.
Читайте на сайте Sputnik Грузия интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана
Предшественником Мухамеджанова в Грузии был Ермухамет Ертысбаев, который в данный момент является послом Казахстана в Беларуси.
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