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Оппозиционера Статкевича задержали в Минске
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Белорусский оппозиционный политик Статкевич задержан в Минске 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в Минске. Об этом сообщает во вторник телеканал "Белсат".
По его информации, акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем, должна была начаться в этот день у выхода из метро "Парк Челюскинцев" в 13:00 (совпадает с мск), однако политика задержали, когда он выходил из дома. Скорее всего, его забрали в Ленинский РОВД, информирует телеканал.
Журналисты рассказали, что на подъезде к дому политика они заметили большое количество машин ГАИ и синий микроавтобус, "который используется для транспортировки задержанных активистов оппозиции".
Николай Статкевич призвал на акцию протеста в знак поддержки политзаключенных, а также, чтобы возложить цветы к памятнику советским солдатам по ул. Толбухина, а затем — к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.
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