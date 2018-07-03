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Литовский премьер надеется, что Росатом не станет вводить в строй Белорусскую АЭС
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Литовский премьер надеется, что Росатом не станет вводить в строй Белорусскую АЭС 

Парламентская газета 3 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выразил надежду, что Белорусская АЭС, которую Росатом и Минск строят у границы с Литвой, так и не вступит в строй.
В интервью радиостанции LRT во вторник, 3 июля, премьер утверждал, что решение сейма Литвы о запрете импорта белорусской электроэнергии после вступления в строй этой электростанции сделает проект невыгодным, и Росатом откажется от его завершения. По плану Минска и Росатома первый реактор Белорусской АЭС даст ток в следующем году, а в 2020-м вступит в строй второй блок.
Как сообщала «Парламентская газета», Вильнюс обращался к странам — членам Евросоюза с просьбой не покупать электроэнергию, поступающую с Белорусской АЭС, однако не встретил понимания даже в соседней Латвии.
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