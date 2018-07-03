Литовский премьер надеется, что Росатом не станет вводить в строй Белорусскую АЭС

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выразил надежду, что Белорусская АЭС, которую Росатом Минск строят у границы с Литвой, так и не вступит в строй.

В интервью радиостанции LRT во вторник, 3 июля, премьер утверждал, что решение сейма Литвы о запрете импорта белорусской электроэнергии после вступления в строй этой электростанции сделает проект невыгодным, и Росатом откажется от его завершения. По плану Минска и Росатома первый реактор Белорусской АЭС даст ток в следующем году, а в 2020-м вступит в строй второй блок.