Медведев подчеркнул важность работы правительств РФ и Белоруссии по развитию связей

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Беларусь связывают братские, партнерские и союзнические отношения. Поступательно укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Воплощаются в жизнь совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других областях. Развивается интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза ", — говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба.

"Важно продолжить активную работу по правительственной линии в целях подготовки эффективных решений по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", — подчеркнул Медведев.