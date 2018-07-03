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Медведев подчеркнул важность работы правительств РФ и Белоруссии по развитию связей
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Медведев подчеркнул важность работы правительств РФ и Белоруссии по развитию связей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление своему белорусскому коллеге Андрею Кобякову по случаю национального праздника Республики Беларусь — Дня независимости.
Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
"Россию и Беларусь связывают братские, партнерские и союзнические отношения. Поступательно укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Воплощаются в жизнь совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других областях. Развивается интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", — говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба.
"Важно продолжить активную работу по правительственной линии в целях подготовки эффективных решений по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", — подчеркнул Медведев.
3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого 3 июля в республике празднуют День независимости.
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