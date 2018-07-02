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МИД Армении заявил о важной роли России в обеспечении безопасности страны
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МИД Армении заявил о важной роли России в обеспечении безопасности страны 

ТАСС 51 минуту назад
ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Россия играет важную роль в обеспечении безопасности Армении. Об этом в интервью новостному порталу EU Observer заявил в понедельник министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян.
"Россия играет важную роль в обеспечении безопасности нашей страны. Посмотрите на Турцию и Азербайджан. Эти страны 27 лет держат Армению в блокаде. Есть ли другая страна, которая готова помочь нам?" — задается вопросом глава армянского внешнеполитического ведомства.
Зограб Мнацаканян во время интервью также привел примеры Грузии и Украины. «Посмотрите на эти страны, которые пытаются стать членами НАТО. Сколько лет они ждут своей очереди — 10 лет. Мы даже на 10 минут не можем позволить себе этого», — заверил глава МИД Армении.
Глава армянского МИД также исключил возможность выхода Армении из Евразийского экономического союза. «То, что случилось в Армении, разве не является для вас [журналиста] достаточно демократическим процессом? Или надо обязательно быть антироссийским, чтобы считаться достаточно демократическим государством?», — спросил глава МИД Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что его политическая команда намерена углублять стратегические и союзнические отношения с Россией.
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