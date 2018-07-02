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Умерла армянская певица Надежда Саркисян
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Умерла армянская певица Надежда Саркисян 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Советская и армянская певица Надежда Саркисян скончалась в Ереване в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на медицинский центр «Наири».
Она была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Надежда Саркисян начала свою карьеру в одном из самых популярных ансамблей советского времени «Серпантин». Затем десять лет проработала в ансамбле Константина Орбеляна. Является заслуженной артисткой республики.
Ее дочь Emmy (Эмма Беджанян) представляла Армению на песенном конкурсе «Евровидение-2011».
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