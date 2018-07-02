Лукашенко: славянское единство нельзя разорвать

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Лукашенко: славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить 

RT на русском 2 июля 2018
Фото: © Kremlin Pool globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны, заявил, что словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи.
Он отметил, что после Великой Отечественной войны Белоруссию «поднимали из руин и пепла приехавшие… жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза».
«Всё это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!» — приводит Белта слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что братская политика Белоруссии в отношении России не изменится.
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