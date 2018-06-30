Президент Армении встретился с Помпео

Президент Армении на встрече с Помпео выступил за укрепление отношений с США

Президент Армении Армен Саркисян во время визита в Вашингтон встретился с госсекретарём США Майком Помпео, армянский лидер выразил желание укреплять двусторонние отношения между странами. Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна. «Президент Саргсян заявил, что Армения придаёт важное значение последовательному развитию армяно-американского партнёрства и выразил госсекретарю готовность «новой Армении» продолжать укреплять отношения с Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Госдепартамент США может рассмотреть выделение $140 млн в качестве финансовой поддержки нового правительства Армении.