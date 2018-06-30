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Президент Армении встретился с Помпео
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Президент Армении на встрече с Помпео выступил за укрепление отношений с США 

RT на русском 30 июня 2018
Фото: Reuters
Президент Армении Армен Саркисян во время визита в Вашингтон встретился с госсекретарём США Майком Помпео, армянский лидер выразил желание укреплять двусторонние отношения между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.
«Президент Саргсян заявил, что Армения придаёт важное значение последовательному развитию армяно-американского партнёрства и выразил госсекретарю готовность «новой Армении» продолжать укреплять отношения с Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США может рассмотреть выделение $140 млн в качестве финансовой поддержки нового правительства Армении.
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