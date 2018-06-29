Дружба музыкой: в Армении начались дни Санкт-Петербурга

Армении проходят Дни Санкт-Петербурга . В рамках мероприятия был подписан договор о сотрудничестве между ведущими музыкальными учебными заведениями Еревана и Северной столицы, передает «МИР 24».

Свои подписи под документом поставили руководители Музыкальной школы имени Чайковского в Ереване и Санкт-Петербургского музыкального лицея. Теперь они будут обмениваться опытом и учениками.

«У нас существует такой проект, как летняя музыкальная школа, где в летний период мы, подписав этот договор, сможем обмениваться и приглашать к себе в Санкт-Петербург детей, а в свою очередь из Петербурга приезжать в Ереван для совместных творческих проектов, которые не будут затрагивать учебный процесс», — рассказал директор Санкт-Петербургского музыкального лицея Виталий Романов

Договор рассчитан на три года, но если стороны останутся довольны результатом, то он станет бессрочным.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром культуры России Владимиром Мединским заявил, что страна настроена на установление сильных и динамично развивающихся отношений с Россией. По словам политика, Армения рассчитывает, что взаимодействие государств будет «более тесным, чем когда-либо».

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