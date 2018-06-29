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Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом
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Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пожал руку и побеседовал с испанским послом в США Педро Моренесем, рассказали Sputnik Армения в пресс-службе президента, опровергнув распространившееся в сети сообщение.
Ранее художник, график и дизайнер Рубен Малаян на своей странице в Facebook написал, что Саркисян отказался пожать руку послу Испании на церемонии открытия Смитсоновского фольклорного фестиваля (Smithsonian Folklife Festival) в Вашингтоне после возникшего конфуза. «Президент Армении Армен Саркисян не только пожал руку, но и тепло побеседовал с послом Испании в США, господином Педро Моренесем», — сообщили в пресс-службе.
На торжественном открытии фестиваля 27 июня присутствовали делегации из разных стран, в том числе — из Армении и Каталонии. Каталонская делегация во главе с президентом Кимом Торрой встала во время речи посла Испании Педро Моренеса, заявившего, что в Каталонии нет политзаключенных. Выступление периодически прерывалось возгласами и криками «свободу заключенным», сообщает подробности произошедшего испанское издание El Periodico. В знак протеста каталонцы вышли из зала на улицу и стали танцевать. Они вернулись в зал только по окончании речи испанского посла.
В то же время, на странице Женералитета Каталонии в социальной сети Twitter помещена фотография, на которой глава Каталонии Ким Торра и президент Армении Саркисян обмениваются рукопожатием во время приема.
Каталония активно добивается независимости от Испании. В 2017 году состоялся референдум, в ходе которого большинство проголосовавших высказались за отделение от Испании, но Конституционный суд страны отказался признавать его итоги. Еще до референдума свыше десятка чиновников Каталонии были арестованы, а само голосование обернулось столкновениями с полицией. Карлесу Пучдемону, который на тот момент был главой Каталонии, и еще 13 должностным лицам были предъявлены обвинения в мятеже и коррупции.
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