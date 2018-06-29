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Армения заинтересована в развитии отношений с Россией, заявил Пашинян
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Армения заинтересована в развитии отношений с Россией, заявил Пашинян 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Ереван заинтересован в динамично развивающихся отношениях с Москвой, заявил в пятницу премьер Армении Никол Пашинян на встрече с министром культуры России Владимиром Мединским.
"Мы заинтересованы в тесных и динамично развивающихся отношениях с Россией. Наша цель — дальнейшее углубление двусторонних связей, чтобы наши отношения были крепкими как никогда ранее", — цитирует пресс-служба армянского правительства слова Пашиняна.
Премьер отметил, что в этом году экспорт из Армении в РФ динамично развивается и выразил надежду, что эти темпы не только сохранятся, но и вырастут.
В пресс-службе добавили, что Мединский, возглавляющий делегацию РФ на седьмом армяно-российском межрегиональном форуме в Ереване, выразил надежду, что это мероприятие придаст новый импульс двустороннему взаимодействию в экономической, культурной, гуманитарной и иных сферах.
Он предложил рассмотреть возможность создания союза, направленного на стимулирование деловых связей между областями и регионами двух стран, что будет способствовать расширению торгово-экономических связей и реализации новых совместных программ.
"Мединский отметил важность углубления сотрудничества и в таких сферах, как информационные технологии и кинопроизводство", — говорится в сообщении пресс-службы.
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