Армения заинтересована в развитии отношений с Россией, заявил Пашинян

"Мы заинтересованы в тесных и динамично развивающихся отношениях с Россией. Наша цель — дальнейшее углубление двусторонних связей, чтобы наши отношения были крепкими как никогда ранее", — цитирует пресс-служба армянского правительства слова Пашиняна.

Премьер отметил, что в этом году экспорт из Армении в РФ динамично развивается и выразил надежду, что эти темпы не только сохранятся, но и вырастут.

В пресс-службе добавили, что Мединский, возглавляющий делегацию РФ на седьмом армяно-российском межрегиональном форуме в Ереване, выразил надежду, что это мероприятие придаст новый импульс двустороннему взаимодействию в экономической, культурной, гуманитарной и иных сферах.

Он предложил рассмотреть возможность создания союза, направленного на стимулирование деловых связей между областями и регионами двух стран, что будет способствовать расширению торгово-экономических связей и реализации новых совместных программ.

"Мединский отметил важность углубления сотрудничества и в таких сферах, как информационные технологии и кинопроизводство", — говорится в сообщении пресс-службы.