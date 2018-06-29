Армения налаживает отношения с Россией 

В контексте седьмого российско-армянского межрегионального форума, проходящего в Ереване, правительство Армении выказало надежду на дальнейшие дружественные отношения с Россией.
Результатом обсуждений стало подписание плана мероприятий к программе межрегионального сотрудничества между странами в период с 2018 по 2012 год. Наряду с планом, сторонами было подписано соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности.
Также в ходе мероприятия, отмечает Информационное агентство России "ТАСС", участниками были рассмотрены вопросы о сотрудничестве в других направлениях: агропромышленность, транспорт, туризм и гуманитарное сотрудничество.