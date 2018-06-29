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Правительство Армении хочет придать новый импульс отношениям с Россией
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Правительство Армении хочет придать новый импульс отношениям с Россией 

ТАСС 3 часа назад
ЕРЕВАН, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Армении намерено придать новый импульс развитию дружественных отношений с Россией. Об этом говорится в приветственном слове армянского премьера Никола Пашиняна участникам седьмого российско-армянского межрегионального форума, который открылся в пятницу в Ереване.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, пленарное заседание форума открыл министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, зачитавший приветственное слово от имени Пашиняна. Возглавляемое Папикяном ведомство выступило организатором форума вместе с Министерством экономического развития России.
"Возглавляемое мною новое правительство решительно настроено придать новый импульс развитию дружественных отношений между нашими странами. Надеюсь, предложения и рекомендации, высказанные в ходе форума, найдут свое практическое применение", — говорится в приветственном слове армянского премьера.
В свою очередь глава российской делегации, министр культуры РФ Владимир Мединский зачитал приветственное слово от имени президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Россию и Армению связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства.
По итогам пленарного заседания был подписан план мероприятий к программе межрегионального сотрудничества между правительствами России и Армении на 2018-2021 годы. Еще одно соглашение — о взаимодействии в сфере информационной безопасности — подписали Российско-Армянский университет и Group-IB.
В ходе форума будут рассмотрены вопросы углубления торгово-экономических связей между регионами России и Армении в условиях цифровизации таких сфер, как агропромышленность, транспорт, туризм, гуманитарное сотрудничество. Также будет проведена биржа контактов, в ходе которой представители российских деловых кругов и организаций смогут наладить взаимодействие с потенциальными армянскими партнерами. Во время форума состоится пятое заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией.
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