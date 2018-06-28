Назарбаев посетил первый в Казахстане Центр роботизированной хирургии

С начала года врачи Усть-Каменогорска сделали 40 операций, в том числе на открытом сердце. До конца 2018 года хирурги планируют увеличить это число до 500.

«Во всем мире идет борьба за продление жизни. Сердечно-сосудистые заболевания по смертности находились у нас на первом месте. Поэтому я постарался, чтобы в каждой области был центр для проведения операций «Открытое сердце». Сейчас мы в этом преуспели и смертность от сердечно-сосудистых болезней резко упала», — заявил казахстанский лидер.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на важность повышения качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения детской и материнской смертности.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ