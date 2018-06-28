Очередной депутат покинул ряды бывшей правящей партии Армении

"Я принял решение отказаться от членства в РПА и в парламентской фракции", — отмечается в распространенном заявлении Арсеняна. Он обосновал свое решение стремлением вести в качестве депутата от Вайоцдзоркой области более эффективные переговоры с жителями нескольких сел области, протестующими против эксплуатации Аулсарского месторождения. По его словам, партийная принадлежность мешает диалогу.

РПА лишилась большинства в начале июня, когда ее ряды покинули крупные предприниматели Самвел Алексанян, Арман Саакян и Артак Саркисян, а также президент Федерации бокса Артур Геворкян , бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян.

До ухода депутатов партии принадлежали 58 мандатов в 105-местном парламенте, сейчас у нее остался 51 мандат — менее 50%.