КС Казахстана подтвердил право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наделен пожизненным правом возглавлять Совет безопасности республики. Соответствующее обращение главы рассмотрел и одобрил Конституционный совет (КС).

В официальном сообщении КС Казахстана сказано:

— Конституционный совет Республики Казахстан, рассмотрев обращение президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции Республики законов «О Совете Безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан», признал их соответствующими Конституции Республики.

Законопроект, регламентирующий право казахского лидера пожизненно возглавлять Совет безопасности, был принят парламентом республики в мае 2018 года.

— Первому президенту Республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности, — говорится в законопроекте.

Государственный акт присваивает Совбезу статус конституционного органа Казахстана, который должен обеспечивать национальную безопасность и обороноспособность страны, а также защищать конституционный строй и государственные интересы.