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КС Казахстана подтвердил право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез
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КС Казахстана подтвердил право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез 

Пятый канал 18 минут назад
Фото: Пятый канал
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наделен пожизненным правом возглавлять Совет безопасности республики. Соответствующее обращение главы рассмотрел и одобрил Конституционный совет (КС).
В официальном сообщении КС Казахстана сказано:
— Конституционный совет Республики Казахстан, рассмотрев обращение президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции Республики законов «О Совете Безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан», признал их соответствующими Конституции Республики.
Законопроект, регламентирующий право казахского лидера пожизненно возглавлять Совет безопасности, был принят парламентом республики в мае 2018 года.
— Первому президенту Республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности, — говорится в законопроекте.
Государственный акт присваивает Совбезу статус конституционного органа Казахстана, который должен обеспечивать национальную безопасность и обороноспособность страны, а также защищать конституционный строй и государственные интересы.
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