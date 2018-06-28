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Пашинян откажется от одной из двух своих резиденций
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Пашинян откажется от одной из двух своих резиденций 

Мир24 47 минут назад
Фото: ИА Regnum
Премьер-министр Армении Никол Пашинян откажется от одной из двух своих резиденций, сообщает «МИР 24».
«Странная ситуация, когда премьер-министр должен работать в двух зданиях. Мы не забыли, что осуждали, и со временем претворим это в реальность. В этом вопросе надо проявить институциональный подход, в дальнейшем мы зарегистрируем этот факт правительственным решением. Постараемся решить все вопросы в короткие сроки», — сказал Пашинян на заседании правительства.
По его словам, здание на улице Баграмяна в Ереване будет возвращено аппарату президента.
Ранее по адресу: улица Баграмяна, дом 26, располагался президентский дворец. Однако после перехода страны к парламентской форме правления здание перешло к кабинету министров. Теперь, как и прежде, единственной резиденцией премьер-министра будет здание на площади Республики.
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