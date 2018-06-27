Главы МИД причерноморских государств обсудили экономическое сотрудничество 

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Совет министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) провел в среду в Ереване заседание, на котором обсуждалось торговое, экономическое и культурное сотрудничество стран региона, сообщает российский МИД.
"Рассмотрены вопросы дальнейшего регионального взаимодействия в торговой и финансово-экономической сфере, а также в таких областях, как транспорт, энергетика, наука и технологии, культура, сотрудничество спасательных служб", — говорится в сообщении ведомства.
Участие во встрече приняли руководители и представители дипломатических ведомств Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Украины, а также стран-наблюдателей при ЧЭС и стран-партнеров организации по секторальному диалогу.
Заседание в Ереване завершило период председательства в организации Армении, участники обсудили проводившиеся в этот период мероприятия и дали высокую оценку итогам председательства.
С июля председателем ЧЭС на следующие полгода станет Азербайджан.