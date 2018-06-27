Ещё
Главы МИД причерноморских государств обсудили экономическое сотрудничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы МИД причерноморских государств обсудили экономическое сотрудничество 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Совет министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) провел в среду в Ереване заседание, на котором обсуждалось торговое, экономическое и культурное сотрудничество стран региона, сообщает российский МИД.
"Рассмотрены вопросы дальнейшего регионального взаимодействия в торговой и финансово-экономической сфере, а также в таких областях, как транспорт, энергетика, наука и технологии, культура, сотрудничество спасательных служб", — говорится в сообщении ведомства.
Участие во встрече приняли руководители и представители дипломатических ведомств Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Украины, а также стран-наблюдателей при ЧЭС и стран-партнеров организации по секторальному диалогу.
Заседание в Ереване завершило период председательства в организации Армении, участники обсудили проводившиеся в этот период мероприятия и дали высокую оценку итогам председательства.
С июля председателем ЧЭС на следующие полгода станет Азербайджан.
Последние новости
Физики рассказали, для кого опасно МРТ А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица Военный инструктор на Украине прошел через пытки и бежал из страны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма ограничения платы наличными90
Украина постреляла рядом с Крымом128
Вскрылись подробности ограбления Мироновой15
Малахова уличили в наглой лжи в эфире20
Тест: Вас могут развести на курорте?3
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
01:19
Украина постреляла рядом с Крымом
В мире Армия
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
00:25
Зачем болельщики рвутся в мавзолей
Новости Москвы Общество
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Другое
04:03
Вскрылись подробности ограбления Мироновой
Шоу-бизнес
01:00
Чиновники-джедаи из Новокузнецка записали странное видео
Общество
00:25
Голый пассажир выскочил из самолета
Происшествия
03:44
Путин назвал самую крутую для себя награду
Политика
01:59
Собянин рассказал, почему работал слесарем
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение