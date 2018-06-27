Главы МИД причерноморских государств обсудили экономическое сотрудничество

"Рассмотрены вопросы дальнейшего регионального взаимодействия в торговой и финансово-экономической сфере, а также в таких областях, как транспорт, энергетика, наука и технологии, культура, сотрудничество спасательных служб", — говорится в сообщении ведомства.

Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Участие во встрече приняли руководители и представители дипломатических ведомств Азербайджана Украины , а также стран-наблюдателей при ЧЭС и стран-партнеров организации по секторальному диалогу.

Заседание в Ереване завершило период председательства в организации Армении, участники обсудили проводившиеся в этот период мероприятия и дали высокую оценку итогам председательства.

С июля председателем ЧЭС на следующие полгода станет Азербайджан.