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Армен Саргсян предложил французским бизнесменам инвестировать в ЕАЭС
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Армен Саргсян предложил французским бизнесменам инвестировать в ЕАЭС 

Мир24 2 часа назад
Президент Армении Армен Саргсян 24-25 июня в рамках своего визита в Париж встретился с главами крупных французских компаний. В ходе встречи Сарксиян подчеркнул привлекательность инвестиций в Армению и возможность выхода на рынки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ирана, сообщает пресс-служба армянского президента.
«На встречах президент Саргсян представил инвестиционную среду Армении, в частности, в свете происшедших в Армении внутриполитических преобразований, осуществляемых новой властью реформ, направленных на формирование равной и законной предпринимательской среды. Президент подтвердил готовность и решимость властей создать необходимые для зарубежных инвестиций благоприятные условия», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, Саргсян коснулся также предстоящего в октябре этого года в Ереване бизнес-форума, который пройдёт в рамках саммита Международной организации Франкофонии. Он пригласил руководителей компании принять активное участие в форуме.
В пресс-службе отметили, что президент Армении встретился с руководителями более двух десятков крупных французских предприятий, в числе которых банк «Credit Agricole, Aeroport de Paris, Lactalis group и другие компании.
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