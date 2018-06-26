Саперы четырех стран СНГ начнут учиться в российском противоминном центре

"С учетом опыта выполнения задач в Сирии в международном противоминном центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования. С 1 сентября 2018 года спланировано обучение военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, к настоящему времени в центре прошли обучение более 50 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Кроме того, подготовка иностранных саперов проводится в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, где в настоящее время обучаются представители 30 государств.

"За последние три года количество государств увеличилось в 1,5 раза, а численность обучаемых — в 2,5 раза. Всего в Тюменском ВВИКУ обучаются более 350 иностранных курсантов. С 2013 по 2017 год успешно прошли подготовку около ста военнослужащих стран СНГ, из которых более четверти окончили училище с дипломом с отличием и золотой медалью", — уточнили в Минобороны.