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Саперы четырех стран СНГ начнут учиться в российском противоминном центре
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Саперы четырех стран СНГ начнут учиться в российском противоминном центре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Саперы Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана с 1 сентября начнут обучение в международном противоминном центре в Подмосковье, сообщает Минобороны России.
"С учетом опыта выполнения задач в Сирии в международном противоминном центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования. С 1 сентября 2018 года спланировано обучение военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, к настоящему времени в центре прошли обучение более 50 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Кроме того, подготовка иностранных саперов проводится в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, где в настоящее время обучаются представители 30 государств.
"За последние три года количество государств увеличилось в 1,5 раза, а численность обучаемых — в 2,5 раза. Всего в Тюменском ВВИКУ обучаются более 350 иностранных курсантов. С 2013 по 2017 год успешно прошли подготовку около ста военнослужащих стран СНГ, из которых более четверти окончили училище с дипломом с отличием и золотой медалью", — уточнили в Минобороны.
Во вторник вопросы военного образования обсудят в Казахстане, где пройдет заседание координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при совете министров обороны стран СНГ, в котором участвует командование инженерных войск России. В нем также принимают участие начальники инженерных войск Армении, Белорусиси, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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