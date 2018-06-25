Пашинян заявил, что вопрос Карабаха не может быть решен силовым путем

"Да, на нахичеванском участке границы есть накопление вооруженных сил Азербайджана . Но это не значит, [что] ситуация накаленная", — сказал глава правительства. По его словам, статистические данные свидетельствуют о том, что «не было много нарушений режима прекращения огня».

Глава армянского кабмина подчеркнул, что «вопрос Карабаха не может быть решен с помощью войны». «Армения никогда не начнет войну, и все это понимают, но мы всегда должны быть готовы к этому сценарию», — отметил премьер-министр.