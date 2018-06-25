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Пашинян заявил, что вопрос Карабаха не может быть решен силовым путем
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Пашинян заявил, что вопрос Карабаха не может быть решен силовым путем 

ТАСС 18 минут назад
ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямой трансляции в понедельник вечером в Facebook заявил, что нагорно-карабахский конфликт не может быть решен с помощью силовых методов.
"Да, на нахичеванском участке границы есть накопление вооруженных сил Азербайджана. Но это не значит, [что] ситуация накаленная", — сказал глава правительства. По его словам, статистические данные свидетельствуют о том, что «не было много нарушений режима прекращения огня».
Глава армянского кабмина подчеркнул, что «вопрос Карабаха не может быть решен с помощью войны». «Армения никогда не начнет войну, и все это понимают, но мы всегда должны быть готовы к этому сценарию», — отметил премьер-министр.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей — Россией, США и Францией.
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