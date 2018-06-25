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Премьер Армении призвал российский бизнес инвестировать в экономику республики
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Премьер Армении призвал российский бизнес инвестировать в экономику республики 

Говорит Москва 1 час назад
«После политических изменений в стране новые власти намерены обеспечить законность и равные условия для всех. Мы призываем всех наших соотечественников, которые живут за границей, сделать инвестиции в Армении, открыть новые рабочие места и сделать всё, чтобы наша страна процветала», — цитирует политика ТАСС.
При этом глава кабмина, подчеркнул, что «не надо смотреть на Армению, как на объект благотворительности». «Мы искренне стремимся к тому, чтобы вы инвестировали и получали прибыль», — отметил Пашинян и добавил, что борьба с коррупцией стала самым активным процессом в стране.
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