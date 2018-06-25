Премьер Армении призвал российский бизнес инвестировать в экономику республики

«После политических изменений в стране новые власти намерены обеспечить законность и равные условия для всех. Мы призываем всех наших соотечественников, которые живут за границей, сделать инвестиции в Армении , открыть новые рабочие места и сделать всё, чтобы наша страна процветала», — цитирует политика ТАСС

При этом глава кабмина, подчеркнул, что «не надо смотреть на Армению, как на объект благотворительности». «Мы искренне стремимся к тому, чтобы вы инвестировали и получали прибыль», — отметил Пашинян и добавил, что борьба с коррупцией стала самым активным процессом в стране.