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Пашинян призвал российских бизнесменов инвестировать в армянскую экономику
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Пашинян призвал российских бизнесменов инвестировать в армянскую экономику 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник вечером встретился с делегацией российских бизнесменов армянского происхождения и призвал их делать инвестиции в экономику республики. Соответствующее заявление распространила пресс-служба кабмина страны.
"После политических изменений в стране новые власти намерены обеспечить законность и равные условия для всех. Мы призываем всех наших соотечественников, которые живут за границей, сделать инвестиции в Армении, открыть новые рабочие места и сделать все, чтобы наша страна процветала", — заявил глава армянского кабмина, подчеркнув, что «не надо смотреть на Армению, как на объект благотворительности».
"Мы искренне стремимся к тому, чтобы вы инвестировали и получали прибыль", — отметил премьер и добавил, что «самым активным процессом в Армении сегодня является борьба с коррупцией, которая должна создать необходимые условия» для бизнеса.
На встречу с председателем правительства Армении прибыли несколько десятков бизнесменов армянского происхождения из Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Ставрополя и других российских городов.
ТАСС: последние новости
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