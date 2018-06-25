Пашинян призвал российских бизнесменов инвестировать в армянскую экономику

ЕРЕВАН , 25 июня. / ТАСС /. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник вечером встретился с делегацией российских бизнесменов армянского происхождения и призвал их делать инвестиции в экономику республики. Соответствующее заявление распространила пресс-служба кабмина страны.

"После политических изменений в стране новые власти намерены обеспечить законность и равные условия для всех. Мы призываем всех наших соотечественников, которые живут за границей, сделать инвестиции в Армении, открыть новые рабочие места и сделать все, чтобы наша страна процветала", — заявил глава армянского кабмина, подчеркнув, что «не надо смотреть на Армению, как на объект благотворительности».

"Мы искренне стремимся к тому, чтобы вы инвестировали и получали прибыль", — отметил премьер и добавил, что «самым активным процессом в Армении сегодня является борьба с коррупцией, которая должна создать необходимые условия» для бизнеса.