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В Армении заявили, что развитие отношений с РФ положительно скажется на ситуации в регионе
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В Армении заявили, что развитие отношений с РФ положительно скажется на ситуации в регионе 

ТАСС 35 минут назад
ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Развитие армяно-российского сотрудничества положительно повлияет на региональную стабильность и полную реализацию его экономического потенциала. Об этом в понедельник в ходе встречи с послом России Сергеем Копыркиным заявил министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, сообщает пресс-служба ведомства.
"Высоко оценив армяно-российское тесное сотрудничество в военно-политических, экономических интеграционных структурах и в сфере безопасности, министр Папикян подчеркнул, что развитие сотрудничества между двумя странами положительно повлияет на региональную стабильность и полную реализацию экономического потенциала", — отмечает пресс-служба министерства территориального управления и развития Армении.
Посол Копыркин в свою очередь заверил, что «область территориального управления является одним из важнейших компонентов конструктивного сотрудничества между двумя странами».
"Сергей Копыркин добавил, что приложит максимум усилий для обеспечения преемственности армяно-российских отношений и даст им новый импульс и содержание в меняющейся геополитической среде", — говорится в релизе пресс-службы.
Копыркин назначен послом России в Армении 6 апреля 2018 года.
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