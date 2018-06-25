В Армении заявили, что развитие отношений с РФ положительно скажется на ситуации в регионе

ЕРЕВАН , 25 июня. / ТАСС /. Развитие армяно-российского сотрудничества положительно повлияет на региональную стабильность и полную реализацию его экономического потенциала. Об этом в понедельник в ходе встречи с послом России Сергеем Копыркиным заявил министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, сообщает пресс-служба ведомства.

"Высоко оценив армяно-российское тесное сотрудничество в военно-политических, экономических интеграционных структурах и в сфере безопасности, министр Папикян подчеркнул, что развитие сотрудничества между двумя странами положительно повлияет на региональную стабильность и полную реализацию экономического потенциала", — отмечает пресс-служба министерства территориального управления и развития Армении.

Посол Копыркин в свою очередь заверил, что «область территориального управления является одним из важнейших компонентов конструктивного сотрудничества между двумя странами».

"Сергей Копыркин добавил, что приложит максимум усилий для обеспечения преемственности армяно-российских отношений и даст им новый импульс и содержание в меняющейся геополитической среде", — говорится в релизе пресс-службы.

Копыркин назначен послом России в Армении 6 апреля 2018 года.