Ещё
Командование инженерных войск ВС РФ примет участие в заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при СМО СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командование инженерных войск ВС РФ примет участие в заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при СМО СНГ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе заседания будут подведены итоги деятельности учебных организаций по подготовке специалистов для инженерных войск союзных государств.
Военная делегация под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Ю. Ставицкого прибыла в Республику Казахстан для участия в заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны (СМО) государств-участников СНГ.
В заседании принимают участие начальники инженерных войск вооруженных сил Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
В ходе заседания Координационного комитета будут подведены итоги деятельности учебных организаций по подготовке специалистов для инженерных войск союзных государств.
Подготовка иностранных специалистов в Российской Федерации для инженерных войск осуществляется в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обучение в Тюменском училище в настоящее время проходят представители 30 государств. За последние три года количество государств увеличилось в 1,5 раза, а численность обучаемых в 2,5 раза. Всего в Тюменском ВВИКУ обучаются более 350 иностранных курсантов. В период с 2013 по 2017 год успешно прошли подготовку около 100 военнослужащих государств — участников СНГ, из которых более 25 процентов военнослужащих окончили училище с дипломом с отличием и золотой медалью.
С учетом опыта выполнения задач в Сирийской Арабской Республики и подготовки сирийских военнослужащих в Международном противоминном центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования.
К настоящему времени в Центре прошли обучение более 50 военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.
С 1 сентября 2018 года спланировано обучение военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
Справочно:
Подготовка военных кадров для инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ осуществляется по программам высшего образования по трем специальностям. Основным видом обучения являются практические занятия, а также упражнения на тренажерах.
По результатам государственной итоговой аттестации за 2013-2017 года
ТК «Звезда»: последние новости
Лукашенко не исключил вхождение Белоруссии в состав другого государства Россия заинтересована в наращивании интеграции с Белоруссией – Путин В Казахстане начался совместный сбор со специалистами инженерных войск вооруженных сил государств-участников СНГ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отменяют зарплатное рабство197
Познер объяснил агрессивность россиян133
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем313
Украина обвинила Россию в новом нападении111
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти680
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение