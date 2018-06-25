Командование инженерных войск ВС РФ примет участие в заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при СМО СНГ

В ходе заседания будут подведены итоги деятельности учебных организаций по подготовке специалистов для инженерных войск союзных государств.

Военная делегация под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Ю. Ставицкого прибыла в Республику Казахстан для участия в заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны (СМО) государств-участников СНГ.

В ходе заседания Координационного комитета будут подведены итоги деятельности учебных организаций по подготовке специалистов для инженерных войск союзных государств.

Подготовка иностранных специалистов в Российской Федерации для инженерных войск осуществляется в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации.

Обучение в Тюменском училище в настоящее время проходят представители 30 государств. За последние три года количество государств увеличилось в 1,5 раза, а численность обучаемых в 2,5 раза. Всего в Тюменском ВВИКУ обучаются более 350 иностранных курсантов. В период с 2013 по 2017 год успешно прошли подготовку около 100 военнослужащих государств — участников СНГ, из которых более 25 процентов военнослужащих окончили училище с дипломом с отличием и золотой медалью.

С учетом опыта выполнения задач в Сирийской Арабской Республики и подготовки сирийских военнослужащих в Международном противоминном центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования.

К настоящему времени в Центре прошли обучение более 50 военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

С 1 сентября 2018 года спланировано обучение военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

Справочно:

Подготовка военных кадров для инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ осуществляется по программам высшего образования по трем специальностям. Основным видом обучения являются практические занятия, а также упражнения на тренажерах.

По результатам государственной итоговой аттестации за 2013-2017 года