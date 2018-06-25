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В Армении задержан генерал Госслужбы охраны при Службе национальной безопасности
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В Армении задержан генерал Госслужбы охраны при Службе национальной безопасности 

ТАСС 2 часа назад
ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в понедельник задержали бывшего первого заместителя Государственной службы охраны при СНБ республики, генерала-майора Вачагана Казаряна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Самсон Галстян.
"Да, я подтверждаю, что Вачаган Казарян задержан сотрудниками СНБ. В ближайшее время пресс-служба распространит информацию", — заявил пресс-секретарь спецслужбы республики.
Ранее СНБ провела обыск в квартире Казаряна, где сотрудники спецслужб нашли около $1,5 млн Также оперативники провели обыск в джаз-клубе «Янс», которая принадлежит семье Казаряна. В ходе обыска было найдено около $1 млн наличными.
Генерал-майор Вачаган Казарян был освобожден от должности первого заместителя Государственной службы охраны 21 мая. Он считается одним из самых приближенных людей бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
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