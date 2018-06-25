Алиев и глава Совбеза Беларуси обсудили безопасность и экономику

В ходе встречи Алиев и Зась обсудили расширение взаимодействия в области безопасности. Также стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития транспортно-логистических связей.

Госсекретарь Совбеза прибыл в Баку , чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Вооруженных сил Азербайджана.

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