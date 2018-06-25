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Алиев и глава Совбеза Беларуси обсудили безопасность и экономику
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Алиев и глава Совбеза Беларуси обсудили безопасность и экономику 

Мир24 56 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщается на сайте белорусского посольства в Баку.
В ходе встречи Алиев и Зась обсудили расширение взаимодействия в области безопасности. Также стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития транспортно-логистических связей.
Госсекретарь Совбеза прибыл в Баку, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Вооруженных сил Азербайджана.
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