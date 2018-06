Серж Танкян считает, что в США назрела мирная революция в армянском стиле

System of a Down создана в 1992 году в Лос-Анджелесе Сержем Танкяном и Дароном Малакяном, все ее участники — армянского происхождения. В мае Пашинян и Танкян вместе участвовали в митинге на площади Республики в Ереване, куда прибыл музыкант. Позднее Пашинян предложил вокалисту System of a Down переехать в Армению

На обложке нового номера журнала Time изображен коллаж с Трампом и плачущим ребенком. Для обложки был использован снимок двухлетней девочки из Гондураса , сделанный во время рейдов на границе США и Мексики . Президент смотрит на ребенка сверху вниз с равнодушным, безучастным лицом. «Добро пожаловать в Америку», гласит подпись к изображению.

"Иногда картина говорит обо всем. США находятся в состоянии абсолютной регрессии. Время для мирной революции в стиле Армении, нет?" — написал Танкян в Instagram.

Sometimes a picture says it all. The USA is in a state of utter regression. Time for an Armenia style peaceful revolution no? #picturesaysitall #revolution

22 Июн 2018 в 11:35 PDT Темой номера Time стала жесткая политика американских властей в отношении мигрантов. В частности, одна из статей рассказывает о том, как в течение нескольких недель более двух тысяч маленьких детей были разлучены с родителями. На фоне кризиса на границе с Мексикой и политики «нулевой терпимости» администрация Дональда Трампа начала разлучать семьи, нелегально пытающиеся попасть в США.

Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Детей отправляли в специальные центры, так как, в соответствии с американскими законами, они не могут быть арестованы.