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Серж Танкян считает, что в США назрела мирная революция в армянском стиле
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Серж Танкян считает, что в США назрела мирная революция в армянском стиле 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. Вокалист популярной американской рок-группы System of a Down Серж Танкян разместил в Instagram фотографию с обложки Time с президентом США Дональдом Трампом и плачущим ребенком, отметив, что в Соединенных Штатах назрела мирная революция в армянском стиле.
System of a Down создана в 1992 году в Лос-Анджелесе Сержем Танкяном и Дароном Малакяном, все ее участники — армянского происхождения. В мае Пашинян и Танкян вместе участвовали в митинге на площади Республики в Ереване, куда прибыл музыкант. Позднее Пашинян предложил вокалисту System of a Down переехать в Армению.
На обложке нового номера журнала Time изображен коллаж с Трампом и плачущим ребенком. Для обложки был использован снимок двухлетней девочки из Гондураса, сделанный во время рейдов на границе США и Мексики. Президент смотрит на ребенка сверху вниз с равнодушным, безучастным лицом. «Добро пожаловать в Америку», гласит подпись к изображению.
"Иногда картина говорит обо всем. США находятся в состоянии абсолютной регрессии. Время для мирной революции в стиле Армении, нет?" — написал Танкян в Instagram.
Sometimes a picture says it all. The USA is in a state of utter regression. Time for an Armenia style peaceful revolution no? #picturesaysitall #revolution
Публикация от Serj Tankian (@serjtankian)
22 Июн 2018 в 11:35 PDT  Темой номера Time стала жесткая политика американских властей в отношении мигрантов. В частности, одна из статей рассказывает о том, как в течение нескольких недель более двух тысяч маленьких детей были разлучены с родителями. На фоне кризиса на границе с Мексикой и политики «нулевой терпимости» администрация Дональда Трампа начала разлучать семьи, нелегально пытающиеся попасть в США.
Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Детей отправляли в специальные центры, так как, в соответствии с американскими законами, они не могут быть арестованы.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.
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