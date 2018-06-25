В мэрию Еревана пришли демонстранты

К зданию мэрии в столице Еревна пришли около 100 демонстрантов. Они перекрыли все входы и отказываются впустить туда сотрудников городской администрации, требуя отставки мэра Тарона Маргаряна, передает ТАСС

«Это акция гражданского неповиновения против коррупции и чиновников, у которых сказочные богатства за счет простых граждан», — сказал один из протестующих.

Гражданские активисты начали расследование в отношении мэра Еревана . Ему и его семье, по данным акивистов, принадлежат несколько элитных особняков в столице Армении , а также ряд прибыльных компаний, которые в основном занимаются перевозками.

Мэр Еревана в третий раз был избран на эту должность в 2017 году. Он является членом исполкома бывшей правящей Республиканской партии , и сыном одного из основателей партии, экс-премьера Армении Андраника Маргаряна