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В мэрию Еревана пришли демонстранты
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В мэрию Еревана пришли демонстранты 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
К зданию мэрии в столице Еревна пришли около 100 демонстрантов. Они перекрыли все входы и отказываются впустить туда сотрудников городской администрации, требуя отставки мэра Тарона Маргаряна, передает ТАСС.
«Это акция гражданского неповиновения против коррупции и чиновников, у которых сказочные богатства за счет простых граждан», — сказал один из протестующих.
Гражданские активисты начали расследование в отношении мэра Еревана. Ему и его семье, по данным акивистов, принадлежат несколько элитных особняков в столице Армении, а также ряд прибыльных компаний, которые в основном занимаются перевозками.
Мэр Еревана в третий раз был избран на эту должность в 2017 году. Он является членом исполкома бывшей правящей Республиканской партии, и сыном одного из основателей партии, экс-премьера Армении Андраника Маргаряна.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «мэр Еревана подаст в отставку тогда, когда этого потребует глава кабмина».
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