КБР будет сотрудничать с Арменией в сферах туризма, АПК и торговли 

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Армении в РФ Варданом Тоганяном вопросы сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.
Основными направлениями взаимодействия станут программы по строительству новых объектов в туристско-рекреационном комплексе, АПК, промышленности и созданию современных центров логистики и товарооборота.
Стороны также обсудили проведение в республике международного инвестиционного бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Армении и КБР.