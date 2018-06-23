КБР будет сотрудничать с Арменией в сферах туризма, АПК и торговли

РФ Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Армении Варданом Тоганяном вопросы сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР. Основными направлениями взаимодействия станут программы по строительству новых объектов в туристско-рекреационном комплексе, АПК, промышленности и созданию современных центров логистики и товарооборота. Стороны также обсудили проведение в республике международного инвестиционного бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Армении и КБР.